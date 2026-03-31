Esto Dijo Ceci Flores tras Recibir los Restos de su Hijo Marco Antonio en Exclusiva a N+

Con el corazón destrozado, pero la tranquilidad de saber que tras siete años de búsqueda finalmente tiene la certeza de haber encontrado a su hijo Marco Antonio, es como Ceci Patricia Flores Armenta describió el momento en el que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora le confirmó la identidad tras someter a análisis de genética forense los restos óseos que fueron localizados en un predio, junto a la carretera 26, al poniente de la ciudad de Hermosillo.

“Hoy me llevo a mi hijo ya a casa con todo el favor de Dios, no como yo hubiera querido porque yo quería un hijo completo, encontré a mi hijo, solamente unos huesos, pero si es lo que Dios quiso que yo recuperara me lo llevo con mucho amor, con mucho dolor y con la esperanza de que sé que en la otra vida nos vamos a volver a ver”.

Hace 3 años estuvo en el mismo sitio donde ahora encontró los restos de su hijo

A su salida de las instalaciones de la Fiscalía en Hermosillo, reveló que hace tres años estuvo junto al colectivo Madres Buscadoras de Sonora a tan solo 100 metros de donde fue localizada la osamenta de su hijo, pero por motivos de seguridad no pudieron avanzar en aquella ocasión en la inspección del terreno.

“No tengo la menor duda de que es mi hijo porque yo encontré su prenda que ya él portaba, a pesar de que en un momento se dijo que podía ser de animal, que no era humano, yo sabía que era mi hijo, porque yo encontré su vestimenta, nadie la había visto. Inmediatamente en cuanto la miré supe que era mi hijo el que había encontrado”.

Los servicios funerarios se realizarán en Bahía de Kino y Ceci Flores acudirá a Sinaloa a buscar a su otro hijo

Flores Armenta dijo que tras los servicios funerarios de Marco Antonio, que se realizarán en Bahía de Kino, del 31 de marzo al 2 de abril, ella partirá a Sinaloa para dedicarse ahora a la búsqueda de Alejandro, su otro hijo, que lleva ya 10 años desaparecido en aquel estado.

“Aquí empieza el verdadero dolor, la paz para mi hijo de verdad es empezar el sufrimiento para nosotros como familia y más que nada para sus hijos, porque de no encontrar un cuerpo completo, encontrar solamente un cuerpo a medias, creo que ni mi hijo ni yo no lo merecíamos, pero ya aceptó la voluntad de Dios".

Reportero: José Ponce N+

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