Padre de Familia Solicita Ayuda Para Localizar a Su Hijo de 19 Años Desaparecido en Hermosillo

Un padre de familia solicitó el apoyo de la comunidad para localizar a su hijo, quien se encuentra desaparecido desde la noche del pasado jueves, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

Francisco Javier Espinosa Valenzuela informó que Cristian Antonio Espinosa Chávez, de 19 años de edad, salió de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Gala III y desde entonces no ha regresado ni se ha tenido contacto con él.

"Estoy buscando a mi hijo que desapareció desde el jueves y ya no lo he vuelto a ver. Por si alguien sabe algo de él o si alguien lo tiene, le pido por favor que me lo regresen a casa".

El joven vestía un suéter color tipo militar, pantalón caqui y tenis negros al momento de su desaparición, por lo que pidió a la ciudadanía estar atenta ante cualquier información que pueda ayudar a ubicarlo.

El caso ya fue reportado a la Fiscalía y ante su desesperación solicitó el apoyo de la población

El padre indicó que el caso ya fue reportado ante la Fiscalía, sin embargo, manifestó su desesperación ante la falta de resultados, por lo que hizo un llamado a la población para que, en caso de tener algún dato, se comuniquen al número 6621 87 47 85 o bien al 9-1-1.

"Sí, ya está reportado en la Fiscalía, pero voy y dicen que andan en la búsqueda y ando desesperado, pues ya no hallo ni a dónde recurrir, pues... Pues le diría que me ayuden, que cualquiera que sepa algo de él, si lo llegan a mirar, mi teléfono ya aparece abajo ahí en en los volantes que ando pegando ahí".

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR