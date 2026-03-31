Suman 16 Osamentas Localizadas en un Predio del Valle de Guaymas en Sonora

El número de osamentas localizadas en un predio del ejido Felipe Ángeles, en el Valle de Guaymas, aumentó a 16 tras una nueva jornada realizada el sábado pasado, 28 de marzo, por colectivos de búsqueda.

De acuerdo con información de Guerreras Buscadoras Guaymas-Empalme y Guerreras Buscadoras de Cajeme A.C., el 25 de marzo pasado se habían encontrado ocho osamentas y en esta ocasión se hallaron ocho más, para llegar a 16 restos humanos.

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Aseguran osamentas, vestimenta y accesorios

Durante los trabajos se identificaron al menos tres fosas: en la primera se encontró una osamenta junto a camisas, pantalón de mezclilla y calzado; en la segunda hallaron tres osamentas sin ropa pero con accesorios, como una argolla de matrimonio, un anillo de plata y pulseras.

En la tercera se localizaron tres osamentas con vestimenta variada, además de una osamenta expuesta en superficie con ropa y gorra. En el área también se aseguraron gorras, un sombrero, un pin metálico y un tenis.

Hacen llamado a familiares de personas desaparecidas a acudir a Servicios Periciales

Los colectivos indicaron que las prendas y objetos encontrados podrían ser clave para la identificación de las víctimas, por lo que exhortaron a familiares de personas desaparecidas a acudir a Servicios Periciales para mayor información.

Agradecieron el acompañamiento de autoridades y corporaciones de seguridad durante las labores de búsqueda.

Reportero: Roberto Bahena N+

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