Suman 16 Osamentas Localizadas en un Predio del Valle de Guaymas en Sonora
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En un predio del ejido Felipe Ángeles, en el Valle de Guaymas, donde se habían encontrado 8 fosas clandestinas, se sumaron 8 más tras una nueva jornada de búsqueda en el lugar.
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El número de osamentas localizadas en un predio del ejido Felipe Ángeles, en el Valle de Guaymas, aumentó a 16 tras una nueva jornada realizada el sábado pasado, 28 de marzo, por colectivos de búsqueda.
De acuerdo con información de Guerreras Buscadoras Guaymas-Empalme y Guerreras Buscadoras de Cajeme A.C., el 25 de marzo pasado se habían encontrado ocho osamentas y en esta ocasión se hallaron ocho más, para llegar a 16 restos humanos.
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Aseguran osamentas, vestimenta y accesorios
Durante los trabajos se identificaron al menos tres fosas: en la primera se encontró una osamenta junto a camisas, pantalón de mezclilla y calzado; en la segunda hallaron tres osamentas sin ropa pero con accesorios, como una argolla de matrimonio, un anillo de plata y pulseras.
En la tercera se localizaron tres osamentas con vestimenta variada, además de una osamenta expuesta en superficie con ropa y gorra. En el área también se aseguraron gorras, un sombrero, un pin metálico y un tenis.
Hacen llamado a familiares de personas desaparecidas a acudir a Servicios Periciales
Los colectivos indicaron que las prendas y objetos encontrados podrían ser clave para la identificación de las víctimas, por lo que exhortaron a familiares de personas desaparecidas a acudir a Servicios Periciales para mayor información.
Agradecieron el acompañamiento de autoridades y corporaciones de seguridad durante las labores de búsqueda.
Reportero: Roberto Bahena N+
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JGMR