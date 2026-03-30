Una Pareja Perdió la Vida Luego de Presuntamente Atacarse Mutuamente con Arma Blanca en Sonora

Una discusión entre una pareja terminó en un desenlace fatal la tarde del domingo, 29 de marzo, cuando ambos se agredieron con armas blancas hasta provocarse la muerte, en hechos ocurridos en la colonia Villas del Sur.

El suceso se registró en un domicilio ubicado en la Cerrada Villa Hidalgo, donde, según testimonios de vecinos, el hombre y la mujer habían estado consumiendo bebidas alcohólicas desde la noche del sábado.

La agresión se derivó de una discusión bajo los efectos del alcohol

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, la discusión se intensificó bajo los efectos del alcohol, derivando en una agresión mutua que dejó a ambos con heridas mortales.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron tras el reporte, pero al revisar a la pareja confirmaron que ya no contaban con signos vitales; posteriormente, personal de Servicios Periciales y Medicina Legal realizó el levantamiento de los cuerpos e inició las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Reportero: Roberto Bahena N+

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