Tres Sujetos Fueron Detenidos por Agredir a Sus Familiares en Distintas Colonias de Hermosillo

Tres casos de violencia familiar ocurridos el lunes en distintos sectores de la ciudad dejaron a igual número de personas detenidas por agredir a sus propios familiares, incluyendo un ataque con un tubo metálico.

En el poblado Miguel Alemán, en la zona rural poniente, elementos de la Policía Municipal arrestaron a Samuel “N”, de 40 años, tras ser señalado por agredir física y verbalmente a su hermano de 51 años. Los hechos se registraron en un domicilio de la colonia Jesús García.

Sujeto detenido por golpear con un tubo a su hermano en Hermosillo

Por otra parte, en la colonia Miguel Hidalgo, Lorenzo Antonio “N”, de 38 años, fue detenido luego de que su hermano de 33 años lo acusara de golpearlo en el abdomen con un tubo de metal, presuntamente tras reclamarle por usar su ropa. El incidente ocurrió en las calles Huachinera y Eligio Ancona.

Detenido por amenazar con golpear a su madre y hermana

Finalmente, en la colonia Las Minitas, Rubén Guadalupe “N”, de 40 años, fue arrestado por amenazar con golpear a su madre y a su hermana, además de causar daños al patear puertas del domicilio e insultar a las víctimas. El detenido fue turnado al Ministerio Público para el seguimiento legal correspondiente.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR