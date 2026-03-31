Rescatan a Bebé Abandonada en Sonora; Hombre en Situación de Calle la Cargaba Envuelta en Cobija

Una bebé que se encontraba en condiciones de abandono fue rescatada por elementos de la Unidad Municipal para Atender la Violencia Familiar, de Género y Personas Vulnerables, UMAV, de la Secretaría de Seguridad Pública de Cajeme, durante un recorrido de vigilancia en la colonia Cumuripa, en Ciudad Obregón.

De acuerdo con la información oficial, los agentes realizaban labores de prevención del delito cuando detectaron a un hombre en aparente situación de calle que cargaba a la menor envuelta en una cobija, lo que llamó su atención.

El sujeto señaló que la madre de la bebé se la dejó sin alimento, ropa ni los cuidados necesarios

Al ser entrevistado por los oficiales, el individuo manifestó que presuntamente la madre de la niña se la había dejado sin alimento, ropa ni los cuidados necesarios, por lo que la situación fue considerada como un caso de posible abandono.

Ante ello, la bebé fue resguardada de inmediato y trasladada a recibir atención médica, mientras que el caso fue turnado a la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, instancia que dará seguimiento legal y garantizará la protección de la menor.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR