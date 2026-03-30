Hombre es Localizado Sin Vida con Heridas de Arma de Fuego Frente a un Domicilio en Hermosillo

Un hombre de 59 años fue localizado sin vida con heridas de arma de fuego en el patio frontal de un domicilio, ubicado en la colonia Villas del Sur, en Hermosillo.

El hecho se registró alrededor de las 14:30 horas del 28 de marzo de 2026, en una vivienda situada en la Cerrada Villa Corso, donde fue encontrado el cuerpo de quien fue identificado como Javier “N”.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima presentaba a simple vista lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego en la región torácica, mismas que le provocaron la muerte en el lugar.

Aún no hay probables responsables detenidos

Sobre los presuntos responsables, se tiene como referencia un vehículo tipo Aveo de color blanco, con vidrios polarizados, sin que hasta el momento se cuente con mayores datos.

Vecinos señalaron que el hombre tenía aproximadamente ocho años viviendo en el sitio y que presuntamente consumía drogas.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendaadas:

JGMR