Localizan a Hombre Asesinado a Balazos Dentro de Presunto Punto de Venta de Drogas en Hermosillo
N+
Un hombre, aún sin identificar, fue localizado asesinado a balazos dentro de un domicilio presuntamente utilizado como punto de venta de drogas en la colonia Solidaridad de Hermosillo, Sonora.
COMPARTE:
Con múltiples impactos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, un hombre fue encontrado sin vida la noche del 28 de marzo en la colonia Solidaridad, al norponiente de Hermosillo.
El hallazgo se registró alrededor de las 20:42 horas en el cruce conocido como nudo mixteco, entre las calles Sierra Los Mochomos y Sierra Colorada, al exterior de un domicilio.
La víctima permanece en calidad de desconocida, aunque fue descrita como un masculino de entre 20 y 35 años, de complexión delgada, tez clara, cabello corto negro y estatura aproximada de 1.75 metros.
Presentaba heridas de bala en la región lumbar, tórax y brazo derecho. En el sitio se localizaron cuatro casquillos percutidos calibre .40.
Domicilio donde fue localizado presuntamente era utilizado como ùnto de venta de droga
De manera adicional, autoridades indicaron que el inmueble presuntamente era utilizado para la venta de droga, ya que en el interior se encontró una mochila con diversos envoltorios plásticos que contenían marihuana y cristal.
Reportero: Roberto Bahena N+
Historias recomendadas:
- Una Pareja Perdió la Vida Luego de Presuntamente Atacarse Mutuamente con Arma Blanca en Sonora
- Detienen a Sujeto por Sustraer Batería de Vehículo, Bolso y Cámara Fotográfica en Hermosillo
- Rescatan a Hombre Dentro de Casa Incendiada en Hermosillo; Aparentemente Estaba Dormido
JGMR