Exclusiva N+: Hija de Ceci Flores Revela Detalles Sobre la Localización de su Hermano en Sonora

En exclusiva para N+ Milagros Valenzuela Flores, informó que luego de casi siete años de búsqueda, la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó la identidad de los restos de su hermano Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de Cecilia Patricia Flores Armenta, líder de Madres Buscadoras de Sonora.

Los restos fueron localizados el pasado 24 de marzo durante un cateo realizado en la carretera 26 en la zona rural poniente, a la altura del kilómetro 46, informó su hermana Milagros Valenzuela Flores.

"Yo desde el momento que miré la dentadura supe que era mi hermano porque mi hermano tenía su dentadura pequeña, bien eh, o sea, parejita, la dentadura de mi hermano muy parecida a la mía. Pero la confirmación fue horas más tarde cuando logramos localizar la camisa que llevaba mi hermano puesta el día que desapareció".

Ya iniciaron los trámites para la entrega de los restos que serán velados en Bahía de Kino

Detalló que los resultados de ADN entregados por las autoridades resultaron positivos, por lo que la familia ya inició los trámites para la entrega de los restos, mismos que serán velados en el domicilio familiar en Bahía de Kino y posteriormente sepultados el jueves.

"Nos entregaron el resultado, salió positivo a los restos que encontramos el día 24 de marzo mediante un cateo que hizo la Fiscalía; Nos van a entregar los restos, en este momento mi mamá está haciendo los trámites. Después de esto, mi hermano será velado en su casa en Bahía de Kino, casa de mi mamá y sepultado también en Bahía de Kino".

Los restos fueron localizados en un rancho que ya había sido explorado por la familia sin éxito

Recordó que el hallazgo se realizó en un rancho donde los restos se encontraban en superficie, lugar que anteriormente había sido explorado por la familia sin éxito debido a las condiciones de acceso. Señaló que desde el momento en que observaron algunos indicios, como la dentadura y la ropa, tuvieron la sospecha de que se trataba de su hermano, lo cual fue confirmado horas más tarde mediante pruebas periciales.

La confirmación de los restos representan un golpe emocional para Ceci Flores

Detalló que, aunque la familia mantuvo la esperanza de encontrarlo con vida, la confirmación representa un duro golpe emocional, especialmente para su madre, Cecilia Flores, quien ha encabezado la búsqueda durante todos estos años.

"Pues mira ahí el luto siempre lo trajimos durante 7 años, aunque manteníamos la esperanza de encontrarlo vivo. Pues desgraciadamente no fue así, era algo que le pedíamos a Dios todos los días encontrarlo. De hecho, yo hace días entré a una iglesia en donde estaban dando una conferencia y al escuchar a mi madre, yo le pedí a Dios con los ojos cerrados y con mucha fe que que le diera a mi madre esa tranquilidad que ella tanto quería en su corazón y yo creo que me escuchó porque días después la Fiscalía le habló, nosotros veníamos de una búsqueda de Obregón y la Fiscalía le habló que tenían información sobre mi hermano".

Tanto Ceci Flores como su hija continuarán participando en la búsqueda de personas desaparecidas

Finalmente, indicó que, pese a este resultado, tanto su madre como ella continuarán participando en la búsqueda de personas desaparecidas, en solidaridad con otras familias que aún no logran localizar a sus seres queridos.

"Por mi parte pienso eh pues irme a buscar a mi hermano en el estado de Sinaloa. Mi mamá también, pero ella tiene un compromiso con todas sus compañeras que la acompañaron en la lucha durante estos 7 años, compañeras que nunca la dejaron sola y que a ellas aún les falta su familiar por regresarlo a casa".

Reportero: Roberto Bahena N+

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