Frente Frío en Sonora: Habrá Lluvias y Bajas Temperaturas en Últimos Días de Septiembre 2025

El frente frío que se esperaba que llegara a Sonora para este jueves 25 de septiembre, se desvió hacia los estados del noreste del país, sin embargo, sí tendrá efectos de manera indirecta provocando un descenso de temperaturas y combinado con otros fenómenos del clima, que provocarán buenas posibilidades de lluvias en todo el estado, informó Gilberto Lagarda Vásquez, jefe de meteorología de la Conagua en la entidad.

El frente frío va a afectar de forma indirecta con el descenso de temperaturas, porque se está cargando un poco hacia la parte noreste del país, pero aun así los otros sistemas, lo que es el monzón, la corriente en chorro y una circulación ciclónica que está a niveles medios, está más o menos frente a las costas del norte de Sinaloa y está avanzando, poco a poco, al estado de Sonora y todo eso en conjunto va a generar las lluvias y también las bajas en temperaturas.

Temperaturas bajarán a menos de 40ºC en todo el estado

Gilberto Lagarda explicó que ya a partir de la tarde y noche del jueves 25 de septiembre, y durante todo el viernes 26 de septiembre, los pronósticos de favorables de lluvias serán de entre el 70% y 80%.

Dónde se van a presentar las lluvias más fuertes, en el sur y sierra del estado de Sonora es donde se esperan las lluvias de fuertes a muy fuertes, Hermosillo tiene posibilidades los tres días, hoy jueves tiene alrededor de un 50 % de lluvias moderadas, mañana tiene un 60 % de moderadas a fuertes y ya para el sábado baja a lluvias ligeras en un 30%

Por otro lado, el pronóstico de temperaturas a partir del viernes 26 de septiembre, será por debajo de los 40ºC en todo el estado de Sonora, donde Hermosillo llegará este viernes a los 34ºC y 36ºC para el sábado.

Historias Recomendadas:

con información de Gerardo Moreno.

ABM