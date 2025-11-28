Frontera de Nogales, Sonora Hoy: ¿Cómo Están las Filas y Tiempo de Espera para Cruzar a EUA

El día de hoy viernes 28 de noviembre se espera un gran flujo de entrada y salida hacía Estados Unidos por el día de Acción de Gracias y las ventas del Black Friday en el país vecino; te decimos cual es el tiempo de espera en las filas de la frontera de Nogales, Sonora.

Derivado de estas fechas se espera una gran afluencia de vehículos y peatones que ingresarán para aprovechar las ventas del “viernes negro” y otros más que saldrán después de celebrar Acción de gracias.

Tiempo de espera en garitas de Nogales

Nogales Deconcini (centro)

De acuerdo con la pagina oficial U.S Customs and Border Protección, el tiempo de espera para los vehículos de pasajeros es de 40 minutos, en esta garita se encuentran 5 carriles abiertos.

El acceso peatonal tiene un atraso similar de 40 minutos y se ubican 3 carriles abiertos.

Garita Mariposa

Por la garita Nogales Mariposa, el acceso de vehículos de pasajeros cuenta con 20 minutos de espera, para esta garita se ubican 6 carriles abiertos.

Para las personas que buscan ingresar por Mariposa caminando, no existe tiempo de espera.

En este cruce fronterizo el tiempo de demora para los vehículos comerciales es de 60 minutos.

El número de carriles abiertos y el tiempo de espera en ambas garitas de Nogales puede ser sujeto a cambios durante el transcurso de este viernes 28 de noviembre.

Guillermo Martinez N+

