Buscan a Estudiante Foráneo de la Universidad de Sonora Desaparecido en Hermosillo

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió una ficha de localización para Juan Carlos Foncerrada Ruiz, alumno de la Universidad de Sonora en Hermosillo, originario de Empalme, cuya familia y compañeros no han logrado contactarlo desde casi mediados de noviembre.

De acuerdo con su madre, el último mensaje que recibió de su hijo fue el miércoles 19 de noviembre. Desde entonces no ha vuelto a tener comunicación con él.

En la Casa del Estudiante donde residía en Hermosillo, sus compañeros reportaron que no lo han visto desde hace aproximadamente dos semanas, aunque sus pertenencias permanecen en el lugar.

Fiscalía recibió denuncia de parte de sus familiares

La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que ya recibió una denuncia formal por parte de sus familiares, por lo que se abrió una carpeta de investigación para dar con su paradero.

Juan Carlos, de 30 años, fue visto por última vez el 18 de noviembre en Hermosillo. Es de complexión delgada, mide cerca de 1.70 metros, pesa alrededor de 70 kilos, es de piel blanca, cabello castaño claro y ojos cafés.

Como señas particulares, cuenta con un tatuaje de una “X” con el número “10” en la mano izquierda y una cicatriz de aproximadamente 3 centímetros en la parte superior de la cabeza.

Cualquier información puede reportarse al número 662 229 7369 o al correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx.

con información de Roberto Bahena

