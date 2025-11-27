Instalan Macrocentro de Vacunación Gratuita Temporada Invernal 2025-2026, en Hermosillo

A partir del jueves, 27 de noviembre y hasta el domingo, 30 de noviembre, estará instalado el Macrocentro de Vacunación en el Gimnasio Ana Gabriela Guevara, ubicado en la colonia Altares de Hermosillo, para la temporada invernal 2025–2026, informó la Secretaría de Salud en Sonora.

En el recinto, se ofrecerán dosis gratuitas contra Influenza, Covid-19 y Neumococo, con el fin de reducir complicaciones, prevenir casos graves durante la época de frío y asegurar protección en la ciudadanía, sobre todo en niños y niñas de seis meses a 5 años de edad.

Asimismo, están considerados como población vulnerable adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con factores de riesgo y personal del sector.

¿Cuáles son las vacunas que se estarán apoyando?

La dependencia detalló que se contará con otras vacunas para iniciar y completar esquemas, como sarampión, contra el virus del papiloma humano y los biológicos del esquema básico para niñas y niños menores de cinco años, por lo que llamó a padres y madres de familia a aprovechar esta oportunidad.

De acuerdo al informe epidemiológico de la Secretaría de Salud estatal, desde el inicio de la Temporada Estacional 2025 - 2026, a mediados de octubre, se han acumulado 153 casos sospechosos de enfermedades respiratorias virales, confirmando 11 casos de Covid- 19, sin muertes asociadas, así como 6 por otras afecciones.

ABM