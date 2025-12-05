Hombre Muere Asesinado a Balazos en Fraccionamiento Pueblo Escondido en Hermosillo
Un hombre conocido "El Judas" fue asesinado a balazos por sujetos armados en el Fraccionamiento Pueblo Escondido, al norponiente de Hermosillo, Sonora.
Un hombre conocido como “El Judas” perdió la vida al interior de un domicilio en la calles Pueblo Escondido y avenida del Encuentro, en fraccionamiento Pueblo Escondido, al norponiente de Hermosillo.
Fue alrededor de la 1:30 de la tarde cuando se reportó la agresión armada hacia la víctima, quien presuntamente fue perseguido y agredido a balazos mientras caminaba por la vía pública.
Autoridades aseguraron el área y mientras personal de Servicios Periciales recaba los datos de prueba para la carpeta de investigación.
Reportero: Gustavo Moreno N+