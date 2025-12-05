Inicio Sonora Hombre Muere Asesinado a Balazos en Fraccionamiento Pueblo Escondido en Hermosillo

Un hombre conocido "El Judas" fue asesinado a balazos por sujetos armados en el Fraccionamiento Pueblo Escondido, al norponiente de Hermosillo, Sonora.

Hombre Muere Asesinado a Balazos en Fraccionamiento Pueblo Escondido en Hermosillo. Foto: N+

Un hombre conocido como “El Judas” perdió la vida al interior de un domicilio en la calles Pueblo Escondido y avenida del Encuentro, en fraccionamiento Pueblo Escondido, al norponiente de Hermosillo.

Fue alrededor de la 1:30 de la tarde cuando se reportó la agresión armada hacia la víctima, quien presuntamente fue perseguido y agredido a balazos mientras caminaba por la vía pública.

Autoridades aseguraron el área y mientras personal de Servicios Periciales recaba los datos de prueba para la carpeta de investigación.

Información en proceso...

 

