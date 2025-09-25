Detienen a Hombre por Realizar Disparos al Aire Detrás de Primaria, en Hermosillo

Policías Municipales detuvieron a un hombre que realizó tres detonaciones al aire con arma de fuego calibre 3.80, en el interior de un predio baldío que habitan personas en situación de calle, en la colonia Villa de Seris, al sur de Hermosillo.

Alrededor de las 9:50 de la mañana de este jueves 25 de septiembre, se activó el código rojo, generando la movilización de agentes de seguridad pública de corporaciones de los tres órdenes de gobierno, por un reporte ciudadano de vecinos, que alertaron sobre el sonido de disparos con arma de fuego.

De inmediato se activó un operativo por corporaciones de seguridad pública municipal, estatal y federal, que dejó como resultado la detención de un individuo en un predio, ubicado en la esquina de las calles Jesús García y Niños Héroes, a espaldas de la escuela primaria Gustavo Adolfo Uruchurtu.

Seguridad Pública Municipal reportó la detención en el sitio de quien fue identificado como Raúl “N”, de 34 años de edad, a quien le encontraron entre sus pertenencias un arma de fuego tipo pistola, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad investigadora.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado descartó la presencia de personas lesionadas, como resultado de las detonaciones con arma de fuego que se hicieron en el sitio.

Encuentran droga y detienen a hombre en cateo realizado en colonia La Cholla al norte de Hermosillo

Un hombre fue detenido y varios envoltorios de droga fueron asegurados, tras un operativo de cateo ejecutado por la FGJE Sonora, en coordinación con la AMIC y Defensa.

La intervención tuvo lugar en un domicilio de la colonia La Cholla, donde fue aprehendido Leoncio Eligio “N”, de 45 años, quien registra antecedentes penales por violencia familiar en 2015.

En el inmueble fueron localizados y asegurados 32 envoltorios con metanfetamina, los cuales se encontraban ocultos.

