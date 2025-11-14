Hombres Armados Roban 300 Mil Pesos y Camioneta de Empleada de Constructora, en Hermosillo

Un robo con violencia ocurrido la tarde de este viernes en el oriente de Hermosillo, dejó como saldo el despojo de 300 mil pesos y una camioneta, propiedad de una empleada.

El hecho se reportó a las 3:00 de la tarde, en las instalaciones de una empresa constructora, ubicada en el bulevar Ignacio Soto, entre Heroico Colegio Militar y Juan José Ríos, de la colonia Loma Linda.

De acuerdo con el reporte policial, dos hombres armados ingresaron al establecimiento y amenazaron a una empleada, a quien despojaron de la cantidad de 300 mil pesos que se encontraba en la empresa.

Además, los agresores sustrajeron una camioneta de color blanco, modelo 2022, propiedad de la trabajadora.

Agresores estaban armados al momento del robo

La policía señaló que los agresores portaban un arma de fuego, por tal motivo, tras el atraco se generó una fuerte movilización policíaca en los alrededores.

Elementos de la Policía Municipal y la Policía Estatal, así como de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y del Ejército, acudieron al lugar para recabar indicios, además de tomar declaración de testigos y de la víctima.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenciones ni sobre el paradero de los implicados, por lo que la investigación quedó a cargo del Ministerio Público.

