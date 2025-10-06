Identifican Restos Humanos Localizados Detrás de Iglesia de Villa de Seris en Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que los restos humanos localizados la noche del jueves 2 de octubre, en diferentes puntos de Hermosillo, corresponden a una misma persona identificada como Adalberto “N”, de 52 años de edad, originario de Guaymas, Sonora.

Noticia Relacionada: Abandonan Maleta con Cabeza Humana detrás de Iglesia de la Candelaria en Villa de Seris

De acuerdo con la información oficial, al momento de los hechos se atendieron dos reportes con minutos de diferencia en zonas distintas de la ciudad.

El primero ocurrió a las 21:33 horas, en la invasión Gaby Pereda I, donde fue localizado un vehículo completamente incendiado. En su interior se encontró un cuerpo decapitado, el cual fue recuperado por personal de Servicios Periciales.

Posteriormente, a las 23:02 horas, en la colonia Villa de Seris, detrás del Santuario de Nuestra Señora de la Candelaria, agentes localizaron una motocicleta abandonada junto a una maleta azul, que contenía una cabeza humana.

Cartulinas con mensajes presuntamente atribuidas a grupos criminales son investigadas

En ambos puntos fueron halladas cartulinas con mensajes atribuidos a grupos criminales, mismas que quedaron bajo análisis del Laboratorio de Inteligencia Científica Forense.

El vehículo incendiado se encontró en una calle de terracería en la invasión Pereda I, donde también habría sido asegurada una manta con mensajes amenazantes.

Tras los análisis genéticos practicados por especialistas forenses, la Fiscalía confirmó que el cuerpo y la cabeza pertenecen a la misma persona, quien además fue reconocida por sus familiares el 4 de octubre de 2025.

Historias Recomendadas:

con información de Fernanda Romero.

ABM