Lista de Refugios Temporales en Hermosillo, Sonora por Depresión Tropical Raymond

Debido a la espera de lluvias intensas y generalizadas en Sonora, por los desprendimientos nubosos de “Raymond” y un frente frío se prevén acumulados de precipitación elevados en el estado.

Las autoridades invitan a la población a marcar a la línea 9-1-1 en caso de que su hogar esté en riesgo, para ser dirigida al refugio temporal más cercano.

Hay 144 refugios temporales en el estado y 8 en Hermosillo.

Lista de refugios temporales por Depresión Tropical Raymond

Hermosillo:

Centro Hábitat Café Combate

Ocotlán y Jalostitlan

6622672780

Centro Hábitat Olivos

Alamo Blanco y Hortensia

6622672780

Centro Hábitat Las Minitas

Casimira Estraday Mina La Bonancita

6622672780

Centro Hábitat Solidaridad 1

Sierra Sur y Maycoba

6622672780

Centro Hábitat Solidaridad 4

Cerro del Vigia S/N

6622672780

Centro Hábitat Internacional

Cabo Grande y Rosario P. De Carpio

6622672780

Poblado Miguel Alemán:

Centro Hábitat Miguel Alemán

6622672780

Bahía de Kino:

Unidad Básica de Rehabilitación

6622672780

