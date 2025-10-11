Lista de Refugios Temporales en Hermosillo, Sonora por Depresión Tropical Raymond
Ante el pronóstico de fuertes lluvias en Hermosillo, Sonora se han habilitado refugios temporales. Te compartimos el listado completo.
Debido a la espera de lluvias intensas y generalizadas en Sonora, por los desprendimientos nubosos de “Raymond” y un frente frío se prevén acumulados de precipitación elevados en el estado.
Las autoridades invitan a la población a marcar a la línea 9-1-1 en caso de que su hogar esté en riesgo, para ser dirigida al refugio temporal más cercano.
Hay 144 refugios temporales en el estado y 8 en Hermosillo.
Lista de refugios temporales por Depresión Tropical Raymond
- Hermosillo:
Centro Hábitat Café Combate
Ocotlán y Jalostitlan
6622672780
Centro Hábitat Olivos
Alamo Blanco y Hortensia
6622672780
Centro Hábitat Las Minitas
Casimira Estraday Mina La Bonancita
6622672780
Centro Hábitat Solidaridad 1
Sierra Sur y Maycoba
6622672780
Centro Hábitat Solidaridad 4
Cerro del Vigia S/N
6622672780
Centro Hábitat Internacional
Cabo Grande y Rosario P. De Carpio
6622672780
- Poblado Miguel Alemán:
Centro Hábitat Miguel Alemán
6622672780
- Bahía de Kino:
Unidad Básica de Rehabilitación
6622672780
Ante lluvias intensas, sigue las siguientes recomendaciones. pic.twitter.com/PKDQ3L2ZCm— Protección Civil Sonora (@cepcsonora) October 11, 2025
