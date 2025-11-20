Localizan a Hombre Sin Vida en Colonia Akiwiki al Sur de Hermosillo

Un hombre fue localizado sin vida la tarde de este jueves, 20 de noviembre, en la colonia Akiwiki, horas después de que una mujer resultara gravemente herida en una agresión armada ocurrida en un domicilio presuntamente dedicado para la venta de drogas de la misma zona.

El hallazgo ocurrió a las 12:32 horas en la esquina de Pico de Orizaba y De los Volcanes, donde un ciudadano reportó a una persona inconsciente frente a la puerta de una vivienda.

Vecinos señalaron que presuntamente el domicilio era un punto de venta de drogas

Elementos de la Policía Estatal confirmaron que el individuo, señalado por vecinos como vendedor de droga, ya no presentaba signos vitales, por lo que la escena quedó bajo resguardo mientras Servicios Periciales y Medicina Legal realizaban el procesamiento correspondiente.

Hasta el momento la víctima no ha sido identificada, mientras que las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

