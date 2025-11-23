Localizan Cuerpo Sin Vida a Metros del Fraccionamiento Urbi Villa Campestre en Hermosillo

El cuerpo de una persona sin vida fue localizado la mañana de este domingo 23 de noviembre a un costado de la carretera retorno Camino del Seri, a escasos metros del fraccionamiento Urbi Villa Campestre, al surponiente de Hermosillo.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 11:00 de la mañana y al lugar acudieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Policía Municipal, quienes resguardaron el perímetro hasta la llegada del personal de servicios periciales.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia actualmente se llevan a cabo los trabajos de investigación correspondientes para la identificación de la víctima y las causas de su muerte.

Rescatan a mujer privada de libertad en Hermosillo

En hechos aislados, después de un operativo en la colonia Altares la tarde del viernes 21 de noviembre, una mujer identificda como Patricia Margarita fue rescatada sana y salva por autoridades estatales.

La víctima había sido privada de la libertad un día antes, luego de que fue llevada por la fuerza desde un comercio en la colonia Quintas del Sol, al sur de Hermosillo.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado, agentes de diversas corporaciones del gabinete de seguridad ubicaron un domicilio en avenida Diecinueve, de la colonia mencionada, donde la mujer se encontraba cautiva.

Reportero: Ángel Lozano N+

