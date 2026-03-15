Momentos Clave que se Han Vivido en La Cura Fest de Carín León en Hermosillo, Sonora

Este 14 de marzo se vivió la primera entrega de “La Cura Fest” de Carín León en Hermosillo, Sonora. Durante la primera fecha del festival se destacó la gran cantidad de personas que se dieron cita en el evento este sábado.

Desde muy temprano durante el sábado, arribaron en el aeropuerto de Hermosillo, Sonora varios de los artistas que forman parte del lineup, así como extranjeros y turistas de diversas partes del país. Se estima que al evento ingresaron alrededor de 35 mil personas.

¿Qué artistas cantaron con Carín León?

Además de todos los artistas que se presentaron en cada escenario del festival y los más de miles de asistentes que disfrutaron de su música, el hermosillense fue quien cerró el primer día.

Algunos de los momentos clave que se vivieron durante “La Cura Fest” fue que en el cierre del evento, Carín León tuvo de invitado a Gabito Ballesteros, Matisse, Bolela, además de Grupo Frontera y Kakalo con los que cantó algunos de sus éxitos.

Segundo día de "La Cura Fest"

Este domingo 15 de marzo será el segundo y último día de la primera edición de "La Cura Fest" 2026 en Hermosillo, Sonora. De igual manera para este día las puertas se abrirán en punto de las 2:30 de la tarde.

Después de que Carín León cerrará el primer día junto a algunos de sus artistas invitados, el público que asistirá este domingo generó altas expectativas por el cierre de este festival de música.

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JGMR