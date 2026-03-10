La Cura Fest: ¿Qué Artículos Están Prohibidos en el Festival de Carín León en Hermosillo, Sonora
N+
Esta es la lista de artículos que no están permitidos durante La Cura Fest de Carin León en Hermosillo, Sonora
COMPARTE:
A través de redes sociales el H. Ayuntamiento de Hermosillo, emitió recomendaciones para los asistentes de La Cura Fest de Carín León, evento que recibirá gran cantidad de turistas y ciudadanos locales el próximo 14 y 15 de marzo de 2026 en la explanada de la Expongan.
Las puertas al evento serán abiertas a las 2:30 de la tarde por lo que se solicita a los asistentes planificar su llegada con anticipación para evitar aglomeraciones en la zona.
Noticia relacionada: Mapa Oficial de La Cura Fest 2026 en Hermosillo: ¿Dónde Están los Escenarios del Festival?
¿Qué artículos no están permitidos en La Cura Fest de Carín León?
- No se permiten artículos punzocortantes
- Alimentos ni bebidas
- Medicamentos sin prescripción médica
¿Qué recomendaciones emite la autoridad para disfrutar de Festival en Hermosillo?
- Mantenerse hidratado
- Llevar identificación oficial
- Utilizar plataformas de movilidad o transporte público
- Ubicar al personal de seguridad, zonas de emergencia y puertas de evacuación
En materia de prevención, el Ayuntamiento reiteró el llamado a no conducir en caso de haber ingerido bebidas alcohólicas y optar por un conductor designado.
Historias relacionadas: