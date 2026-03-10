Inicio Sonora La Cura Fest: ¿Qué Artículos Están Prohibidos en el Festival de Carín León en Hermosillo, Sonora

La Cura Fest: ¿Qué Artículos Están Prohibidos en el Festival de Carín León en Hermosillo, Sonora

Esta es la lista de artículos que no están permitidos durante La Cura Fest de Carin León en Hermosillo, Sonora

La Cura Fest 2026: ¿Qué Artículos Están Prohibidos?

A través de redes sociales el H. Ayuntamiento de Hermosillo, emitió recomendaciones para los asistentes de La Cura Fest de Carín León, evento que recibirá gran cantidad de turistas y ciudadanos locales el próximo 14 y 15 de marzo de 2026 en la explanada de la Expongan.

Las puertas al evento serán abiertas a las 2:30 de la tarde por lo que se solicita a los asistentes planificar su llegada con anticipación para evitar aglomeraciones en la zona.

¿Qué artículos no están permitidos en La Cura Fest de Carín León?

  • No se permiten artículos punzocortantes
  • Alimentos ni bebidas
  • Medicamentos sin prescripción médica

¿Qué recomendaciones emite la autoridad para disfrutar de Festival en Hermosillo?

  • Mantenerse hidratado
  • Llevar identificación oficial
  • Utilizar plataformas de movilidad o transporte público
  • Ubicar al personal de seguridad, zonas de emergencia y puertas de evacuación

En materia de prevención, el Ayuntamiento reiteró el llamado a no conducir en caso de haber ingerido bebidas alcohólicas y optar por un conductor designado.

