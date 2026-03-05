Carín León Dará Concierto por Festival de la Paz 2026 en Tijuana: ¿Cuándo Es Show Gratuito?

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, anunció que el cantante y compositor originario de Hermosillo, Sonora, Carín León, ofrecerá un concierto gratuito en Tijuana, como parte del arranque del Circuito Nacional de Festivales por la Paz.

En los últimos años, Carín León se ha consolidado como uno de los exponentes mexicanos con mayor proyección global, logrando posicionar sus canciones en plataformas digitales y colaborando con artistas de distintos géneros.

La gobernadora explicó que este circuito contempla la realización de 200 festivales en las 32 entidades del país, con el objetivo de promover la cultura, la convivencia social y la construcción de entornos pacíficos a través de actividades artísticas y musicales.

¿Cuándo es el concierto gratuito?

El concierto esta programado para el próximo 21 de marzo, indicó que la sede, horarios y logística de acceso al concierto en Tijuana, así como la programación completa del Festival Territorios de Paz, serán dados a conocer próximamente a través de los canales oficiales de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y del Gobierno de Baja California.

El evento forma parte de una estrategia nacional que busca acercar espectáculos culturales gratuitos a la población y fomentar la participación comunitaria en espacios públicos.



