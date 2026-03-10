Mapa Oficial de La Cura Fest 2026 en Hermosillo: ¿Dónde Están los Escenarios del Festival?

El próximo sábado 14 y domingo 15 de marzo se llevará a cabo “La Cura Fest” en Hermosillo y lanzaron el mapa oficial para todas las personas que asistirán al evento.

A través de la cuenta oficial del festival, compartieron el mapa donde se observan los accesos al evento, ubicación de los palcos, tiendas de mercancía, entre otros.

Palcos de La Cura Fest

En el festival organizado por el hermosillense, Carin León, habrá 2 escenarios; escenario Rodeo y Tecate, siendo este último donde estarán los palcos instalados.

Para el escenario más grande, se encuentran instalados los palcos VIP Boca Chueca 1 y 2, palcos Primera Cita y palcos UVV, todos los palcos se encuentran señalados en el mapa oficial de La Cura Fest.

Área de comida, baños y mercado

En el mapa se observan marcados 4 puntos de áreas de comida, 2 para el público en general y 2 más dentro de los palcos del festival.

De la misma manera se encontrarán 11 secciones de baños, 4 dentro de los accesos VIP y el resto dispersos en toda la área del festival.

Así mismo se ubican 3 puntos de servicios médicos, 1 área de mercado, 1 punto de freewater y una rueda de la fortuna.

Lenguaje de señas y personas con discapacidad

Junto al escenario Tecate se ubicará un punto de interpretación de lenguaje de señas mexicano y cerca del mismo existirá un área para personas con discapacidad.

