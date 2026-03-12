Horarios Oficiales de “La Cura Fest” en Hermosillo, Sonora; ¿Cantará Carin León?

A través de la cuenta de “La Cura Fest” hicieron de manera oficial los horarios de presentación de los distintos artistas que asistirán al festival.

Durante los dos días del evento se presentarán más de 10 artistas invitados y en ambas fechas cerrará el cantante hermosillense, Carin León.

Historia relacionada: ¿Qué Artistas Estarán en “La Cura Fest", Festival de Carín León en Hermosillo?; Lista Completa

Horario oficial sábado 14 de marzo

Para el día sábado 14 de marzo, Kevis y Markyy serán los encargados de abrir en el escenario Tecate, seguidos de ellos se presentarán Midland, Kevin Kaarl, Kay García, Grupo Frontera, Alejandro Sanz y finalmente cerrará Carin León.

En el escenario Rodeo la primera agrupación que tendrá participación será Temporal, seguido de Diego Góngora, el Kakalo, Eddy Rey, las agrupaciones de Honorables, Jumbo y un artista sorpresa. En este escenario cerrarán los cantantes de Palomazo Norteño.

Este sábado 14 de marzo las puertas abrirán a las 2:30 pm (hora de Hermosillo) para todo el público en general.

Horario oficial domingo 15 de marzo

Para la segunda y ultima fecha de “La Cura Fest”, la hermosillense Damaris Bojor será la encargada de abrir en el escenario Tecate y les seguirán los mismos artistas del día sábado, excepto Kevis y Markyy.

En el escenario Rodeo el grupo Element será quien habrá dicho complejo, le continuará Murrieta Sur, Grupo Liberato, Eddy Rey, Braulio Mata y el grupo La Firma.

El estadounidense Bobby Pulido será el antesalista del Grupo La Brissa, quienes cerrarán este escenario.

En ambas fechas habrá presentación de rodeo en el escenario que lleva el mismo nombre. De igual manera las puertas se abrirán a las 2:30 pm (hora de Hermosillo).

¿Se presentarán al mismo tiempo?

Cabe resaltar que todos los artistas y agrupaciones que se presentarán en los dos escenarios, lo harán en horarios distintos.

Al termino del artista que se presente en el escenario Tecate, continuará el cantante que estará en el Rodeo y al termino de su presentación continuará la música en el primer escenario; este será el orden hasta el final del festival.

N+

Historias recocomendadas:

JGMR