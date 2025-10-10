Mujer Joven Resulta Lesionada de Gravedad Tras ser Arrollada por un Tren en Ciudad Obregón

Una mujer joven resultó con lesiones de gravedad, luego de ser arrollada por un tren la mañana de este viernes, en la colonia Matías Méndez de Ciudad Obregón.

El accidente ocurrió a las 10:00 horas, sobre las vías del ferrocarril ubicadas en la calle Ricardo Palmerín, donde vecinos del sector se percataron del cuerpo de la víctima, tendido junto a los rieles y de inmediato avisaron a los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y trasladaron a la mujer a un hospital de la localidad, para recibir atención médica urgente.

Hasta el momento, la víctima de entre 20 y 25 años de edad, no ha sido identificada, por lo que autoridades ya iniciaron las investigaciones para saber su identidad y las circunstancias del percance.

Turista de Ciudad Obregón fue rescatado en playa de San Carlos

En hechos aislados, un turista originario de Ciudad Obregón fue rescatado luego de ser arrastrado por el fuerte oleaje en San Carlos, Guaymas y quedar a punto de ahogarse.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana, cuando se reportó que una persona estaba en peligro dentro del mar. De inmediato, elementos de la División de Rescate Acuático del Cuerpo de Bomberos de Guaymas, se movilizaron desde la estación de San Carlos.

Al llegar al lugar, el buzo y rescatista Jesús Daniel Vallejo Olivarría localizó al joven que luchaba por mantenerse a flote entre las olas, por lo que se lanzó al agua y logró sacarlo a salvo.

El afectado, quien presentó signos de agotamiento físico, fue atendido en el sitio y posteriormente trasladado a un hospital.

