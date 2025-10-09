Rescatan a Joven de Fuerte Oleaje en Playa de San Carlos, Sonora; Esto Pasó

Un turista originario de Ciudad Obregón fue rescatado con vida la mañana del miércoles, 8 de octubre, luego de ser arrastrado por el fuerte oleaje frente a un hotel en San Carlos, Guaymas y quedar a punto de ahogarse.

Noticia Relacionada: Tormenta Tropical Raymond en Sonora: Pronostican Lluvias Fuertes a Intensas Estos Días

El incidente ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana, cuando a través del número de emergencias 911 se reportó que una persona estaba en peligro dentro del mar. De inmediato, elementos de la División de Rescate Acuático del Cuerpo de Bomberos de Guaymas, se movilizaron desde la estación de San Carlos.

La Capitanía del Puerto advirtió a la ciudadanía a no ingresar al mar por el fuerte oleaje

Al llegar al lugar, el buzo y rescatista Jesús Daniel Vallejo Olivarría localizó al joven que luchaba por mantenerse a flote entre las olas, por lo que se lanzó al agua y logró sacarlo a salvo, tras una intensa maniobra de rescate.

El afectado, quien presentó signos de agotamiento físico, fue atendido en el sitio y posteriormente trasladado en ambulancia a un hospital privado, donde se confirmó que se encuentra estable y fuera de peligro.

Debido a las condiciones del mar, la Capitanía de Puerto Regional mantiene suspendida la navegación para todo tipo de embarcaciones y exhortó a la población a no ingresar al mar en playas de Guaymas, Empalme y San Carlos, ya que el oleaje alcanza alturas de hasta tres metros.

Historias Recomendadas:

con información de Roberto Bahena.

ABM