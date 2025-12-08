Nueva Fecha para "La Cura Fest" en Hermosillo; ¿Cuándo Será?
El nuevo festival de musica organizado por Carín León tiene nueva fecha en la ExpoGan de Hermosillo, Sonora.
Después de la rápida venta de los boletos para “La Cura Fest”, la cuenta oficial del festival compartió una nueva fecha para las personas que no alcanzaron entradas.
A través de la cuenta “Agarrando la Cura” y del hermosillense, Carin León, anunciaron que el próximo 15 de marzo “La Cura Fest” tendrá un día más de fiesta.
El evento programado para el sábado 14 de marzo, ahora se extendió a 2 días continuos de este primer festival organizado por Carin.
¿Dónde comprar los boletos y cuál es el precio?
Los boletos para este 15 de marzo estarán a la venta a través de la plataforma de Super Boletos y los precios rondarán desde los $1,250 hasta $4,250 pesos.
Para el festival existen 5 localidades distintas disponibles y cada una cuenta con sus beneficios y precios diferentes.
- General Chapayeca $1,250
- VIP Boca Chueca 1 $2,680
- VIP Boca Chueca 2 $2,680
- Palco Primera Cita $4,250
- Palco UVV $4,250
Todos los precios son en pesos mexicanos.
