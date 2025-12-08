Nueva Fecha para "La Cura Fest" en Hermosillo; ¿Cuándo Será?

Después de la rápida venta de los boletos para “La Cura Fest”, la cuenta oficial del festival compartió una nueva fecha para las personas que no alcanzaron entradas.

A través de la cuenta “Agarrando la Cura” y del hermosillense, Carin León, anunciaron que el próximo 15 de marzo “La Cura Fest” tendrá un día más de fiesta.

El evento programado para el sábado 14 de marzo, ahora se extendió a 2 días continuos de este primer festival organizado por Carin.

¿Dónde comprar los boletos y cuál es el precio?

Los boletos para este 15 de marzo estarán a la venta a través de la plataforma de Super Boletos y los precios rondarán desde los $1,250 hasta $4,250 pesos.

Para el festival existen 5 localidades distintas disponibles y cada una cuenta con sus beneficios y precios diferentes.

General Chapayeca $1,250

$1,250 VIP Boca Chueca 1 $2,680

$2,680 VIP Boca Chueca 2 $2,680

$2,680 Palco Primera Cita $4,250

$4,250 Palco UVV $4,250

Todos los precios son en pesos mexicanos.

