Proyectarán Películas de Terror en Cineteca Sonora Durante Octubre 2025: Estos Son los Horarios
En la Cineteca Sonora se proyectarán películas de terror durante este mes de octubre 2025. Conoce cuándo serán las funciones.
Para quienes gustan del cine de terror esta semana la Cineteca Sonora estará proyectando películas del género de terror con entrada gratuita, en el marco de la celebración de Halloween y Día de Muertos.
La cartelera publicada en la cuenta de Facebook de la Cineteca Sonora muestra funciones del martes 7 al sábado 11 de octubre en horarios de 06:00 de la tarde y 08:00 de la noche.
¿Cuáles son las películas que se estarán proyectando?
- Martes 7 de octubre se proyectarán las cintas “Los Niños del Maíz” y “Posesión Infernal” ambas de la década de los 80
- Miércoles 8 de octubre “Profecía Sangrienta” del año 2014
- Jueves 9 de octubre estarán las películas “La Casa de los 1000 Cuerpos", la cinta mexicana “Vacaciones de Terror” y “Los Condenados”
- Viernes 10 de octubre estarán los clásicos “El Doctor Frankestein” de 1931 y “Chuky, El Muñeco Diabólico” de 1988, y “Hereje” de 2024
- Sábado 11 de octubre desde las 04:00 de la tarde con las cintas “La Casa de los Sustos”, “Silencio en el Lago”, “Oaxacalifornia: El Regreso”, y “La Sustancia”
con información de Ángel Lozano.
