Cerca de 50 Personas Fueron Evacuadas tras un Incendio en Albergue de San Luis Río Colorado

Cerca de 50 personas fueron puestas a salvo tras registrarse un incendio durante la madrugada del martes en un albergue llamado la Cueva de Abdulan, ubicado en la avenida Libertad y calle 45, en el municipio de San Luis Río Colorado.

Elementos de Bomberos Voluntarios de San Luis acudieron al llamado a bordo de la unidad 68 y, al arribar, confirmaron que el fuego ya había sido controlado gracias a la intervención inmediata de los propios habitantes, quienes utilizaron extintores para sofocar las llamas y evitar que se extendieran.

No se reportaron personas lesionadas tras el incendio dentro del albergue

Los bomberos realizaron labores de inspección y ventilación del inmueble para descartar riesgos adicionales, además de verificar las condiciones de seguridad en el sitio. En el lugar se encontraron lonas, casas de campaña y sillas que resultaron dañadas por el fuego.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas. Finalmente, se brindaron recomendaciones preventivas al personal encargado del albergue con el objetivo de reforzar las medidas de seguridad y prevenir futuros incidentes.

