Productores Agricolas de Sinaloa Mantienen Mega Bloqueo en Frontera de Nogales, Sonora

Productores agrícolas del estado de Sinaloa, integrantes del Frente Nacional en Defensa del Campo, mantienen un bloqueo parcial del cruce fronterizo de Mariposa, en la ciudad de Nogales, Sonora, exigiendo precios fijos para la producción del ciclo otoño - invierno.

Emma Aidé Espinoza, fundadora de Campesinos Unidos y Delgada en Guasave del Frente Nacional, detalló que el bloqueo comenzó a las 10:00 de la mañana del día lunes 24 de noviembre y continúa este martes de manera permanente, pero alrededor de las 10:30 se permitió el paso de 50 tráilers que estaban desde el inicio del bloqueo y después se volvió a cerrar el cruce fronterizo.

Alrededor de 150 productores mantiene el bloqueo en la frontera de Sonora

Los manifestantes aseguraron ser alrededor de 150 productores en total que vienen del estado de Sinaloa, más algunos pequeños productores y ganaderos de Sonora que se sumaron a la protesta.

De momento aseguran que esperarán los resultados que se den en las negociaciones a nivel nacional para decidir si el bloqueo permanece.

Reportero: Gerardo Moreno N+

