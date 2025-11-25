El Mega Bloqueo de Carreteras en Tamaulipas Continúa Este Martes. ¿Qué Tramos Están Cerrados?

Un nuevo bloqueo de carreteras se ha registrado este martes 25 de noviembre de 2025 en el sur de Tamaulipas, donde la Vocería de Seguridad ha informado sobre la obstrucción de la carretera Tampico–Mante, a la altura del kilómetro 35, justo en el acceso a Estación Colonias, en el municipio de Altamira.

🟡 | #VoceríaInforma



Se reporta obstrucción de vialidad en carretera Tampico-Mante en el kilómetro 35 a la altura de la entrada Estación Colonias de #Altamira, derivado de manifestación.



Se recomienda precaución y en medida de lo posible tomar vías alternas. pic.twitter.com/cVh0wniqqJ — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) November 25, 2025

Las autoridades locales y la Vocería de Seguridad recomendaron a los conductores extremar precaución y, en la medida de lo posible, utilizar rutas alternas mientras se prolongue la protesta, que forma parte de una serie de bloqueos simultáneos registrados en distintos puntos del estado.

Carretera Matamoros-Reynosa Bloqueado por Agricultores

Se reporta la obstrucción de la carretera Matamoros–Reynosa, a la altura de la entrada al poblado Nuevo Progreso, en el municipio de Río Bravo, donde un grupo de manifestantes mantiene bloqueado el paso vehicular. La situación ha generado afectaciones al tráfico en ambos sentidos y largas filas de automóviles.

Continúa Bloqueo de Agricultores en Carretera Monterrey-Reynosa

Reportan Bloqueo de Agricultores en Díaz Ordaz, Tamaulipas

Se reporta la obstrucción de la carretera Ribereña, a la altura de Hidalgo Sur en la colonia Industrial de Gustavo Díaz Ordaz, donde una manifestación mantiene bloqueada la circulación vehicular. El cierre ha generado congestionamiento en la zona y afectaciones al tránsito local.

Bloqueo Entrada Municipio Díaz Ordaz en Tamaulipas. Foto: Noticias_Tams

Agricultores Bloquean Carretera Matamoros-Victoria

Las autoridades han informado sobre el bloqueo por parte de agricultores y productores sobre la carretera Matamoros-Victoria a la altura de la conocida "Y" del municipio de San Fernando.

🟡 l #VoceríaInforma



Se reporta obstrucción de vialidad en carretera Victoria-Matamoros a la altura de la "Y" de #SanFernando, derivado de manifestación.



Se recomienda precaución y en medida de lo posible tomar vías alternas. pic.twitter.com/Icm0jJc78i — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) November 25, 2025

