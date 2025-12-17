Regularización de Carros en Estación Pesqueira en Sonora Diciembre 2025: Fecha y Costo

Del 15 al 19 de diciembre, el módulo itinerante del registro público vehicular, REPUVE, está en Estación Pesqueira, municipio de San Miguel Horcasitas, para atender citas del programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera.

El centro de control, comando, comunicación, cómputo, coordinación e inteligencia, c5i, de la Secretaría de Seguridad Pública, reportó que la unidad móvil está frente a la comisaría de la Policía Municipal, en calle General Fausto Topete en la colonia Centro.

Para asegurar que se lleve a cabo el proceso, recordó la importancia de agendar su cita a través del portal oficial: regularizaauto.sspc.gob.mx/. Se destaca que es imprescindible presentar la documentación que se les solicita, para la cita, y cubrir el pago de 2 mil 500 pesos.

Este Sistema le permitirá acudir la fecha y hora seleccionada, al Módulo de Inscripción Vehicular y realizar el trámite de regularización de vehículo usado de procedencia extranjera del que es poseedor.

¿Hay costos adicionales durante el trámite de regularización?

El trámite de cita es gratuito, por lo que ninguna persona, asociación puede pedir dinero para agendar una cita o realizar el trámite en su nombre ya que el trámite es personal e intransferible.

Es importante destacar que la asignación de la cita no garantiza la regularización del vehículo.

