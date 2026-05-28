92 Menores Evacuados de Guardería tras Activarse la Alarma Contra Incendios en Hermosillo

Un total de 92 menores y 15 maestras fueron evacuados la mañana del jueves de una guardería, ubicada en las calles Everardo Monroy y Guerrero, en la colonia Centro de Hermosillo, luego de activarse una alarma contra incendios que resultó ser falsa.

El jefe de turno de Bomberos de Hermosillo, Itzcóatl Villa, señaló que el incidente ocurrió alrededor de las 08:30 horas, provocando la movilización de elementos del Departamento de Bomberos y cuerpos de emergencia hacia el plantel.

“Al acudir la unidad ya habían sido evacuados todos los menores, afortunadamente muy buen trabajo de las chicas rápidamente. Pues ya se hace un paneo dentro de las instalaciones, donde pues vamos al panel de control a verificar que nos mandaba el sistema contra incendio”.

Un sensor habría mandado una señal falsa de alarma

Posteriormente, los bomberos realizaron una inspección dentro de las instalaciones y revisaron el panel de control del sistema contra incendios.

“El cual arrojó que la puerta número uno de emergencia era la que se había activado. Ya que no presentó ningún problema dentro de las instalaciones ni de problemas eléctricos o algo. Bueno, entonces todo parece indicar que hicimos algunas pruebas ahí, que un sensor desde la puerta está ahí, a lo mejor manda una señal falsa”.

Descartaron cualquier situación de riesgo en la guardería

Tras concluir el recorrido, se descartó cualquier incendio, corto circuito o situación de riesgo para los menores y trabajadores, estableciéndose como probable causa una falla en uno de los sensores.

Asimismo, se notificó a Protección Civil Municipal y Estatal para efectuar revisiones adicionales al sistema y emitir recomendaciones que permitan evitar futuras activaciones erróneas.