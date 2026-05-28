92 Menores Evacuados de Guardería tras Activarse la Alarma Contra Incendios en Hermosillo

Un total de 92 menores y 15 maestras fueron evacuados luego de activarse la alarma contra incendios en una guardería de la colonia Centro de Hermosillo; la alarma resultó ser falsa.

92 Menores Evacuados de Guardería tras Activación de Alarma Contra Incendios en HermosilloFoto: N+

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Falsa alarma provoca evacuación de 92 menores en Hermosillo. Bomberos descartan peligro tras inspección. Se revisará sistema para prevenir errores.

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