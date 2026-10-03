Balaceras

Hombre Resulta Herido por Impacto de Bala en la Colonia Vista Real en Hermosillo

Según el informe oficial, un sujeto de complexión delgada y estatura alta ingresó a la vivienda y disparó en contra de la víctima

Hombre Resulta Herido por Impacto de Bala en la Colonia Vista Real en HermosilloHombre Resulta Herido por Impacto de Bala en la Colonia Vista Real en Hermosillo. Foto: N+

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