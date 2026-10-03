Hombre Resulta Herido por Impacto de Bala en la Colonia Vista Real en Hermosillo

Un hombre resultó lesionado por impacto de arma de fuego tras ser atacado este viernes en la colonia Vista Real, al sur de Hermosillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las cinco de la tarde en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Retorno Marquina y Kappus, inmueble que de acuerdo con el reporte oficial de las autoridades es señalado como un presunto punto de venta de drogas.

Según el informe oficial, un sujeto de complexión delgada y estatura alta ingresó a la vivienda y disparó en contra de la víctima, identificada como Ismael Fernando “N”, de 22 años de edad.

Tras la agresión, el joven se trasladó por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica, donde se confirmó que presenta una herida en la pantorrilla derecha, lesión que no pone en peligro su vida.

Elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al sitio para resguardar la zona y dieron aviso al Ministerio Público para dar inicio a las investigaciones correspondientes.