Sujeto Lesionado a Balazos en Presunto Punto de Consumo de Drogas en Hermosillo

Un sujeto resultó lesionado a balazos dentro de un domicilio utilizado presuntamente como punto de consumo de drogas en la colonia Eusebio Kino de Hermosillo, Sonora.

Sujeto Lesionado a Balazos en Presunto Punto de Consumo de Drogas en HermosilloFoto: N+

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Detonaciones en Hermosillo activan código rojo: un hombre herido en presunto punto de drogas. La policía investiga el ataque en la colonia Eusebio Kino. Más detalles aquí.

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