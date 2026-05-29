Sujeto Lesionado a Balazos en Presunto Punto de Consumo de Drogas en Hermosillo

Un hombre fue lesionado con arma de fuego en el interior de una vivienda, ubicada en calles de la colonia Eusebio Kino, al norte de Hermosillo.



Pocos minutos después de la una de la tarde se reportaron detonaciones en las calles Topahue y Leandro P. Gaxiola, activando el código rojo de las corporaciones policiales.



De acuerdo con el reporte oficial, se confirmó la presencia de una persona lesionada de bala en el muslo derecho, por lo que se solicitó la presencia de una ambulancia de paramédicos de Cruz Roja, quienes trasladaron al lesionado, identificado como Joaquín Eduardo, a recibir atención médica a un hospital.

Localizaron 4 casquillos percutidos en el lugar

Asimismo, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal arribaron al sitio junto al personal de Servicios Policiales, para iniciar las indagatorias pertinentes y esclarecer los hechos, localizando cuatro casquillos percutidos de arma corta, los cuales fueron embalados como datos de prueba para la investigación.



Residentes de la zona señalaron el sitio como presunto punto destinado al consumo de drogas; por otro lado, el reporte preliminar establece la participación de al menos dos hombres en la agresión contra la víctima.