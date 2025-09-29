Universidad de Sonora 83 Aniversario: Programa de Actividades Culturales y Deportivas

Para celebrar los 83 años de la fundación de la Universidad de Sonora, la casa de estudios realizará una serie de eventos artísticos y culturales en sus seis campus durante octubre, mes en que inició sus actividades educativas en 1942.

El Director de Vinculación, el Dr. Joel Enrique Espejel Blanco compartió parte del programa de aniversario que arrancará este 2 de octubre, que incluye una carrera deportiva, exposiciones musicales y literatura, ferias científicas, exposición de obras plásticas, teatro, conciertos de ópera.

Otras dinámicas que habrá son talleres enfocados al área de salud, foros y puestos de comidas, todo se ofrecerá o estará instalado en los espacios representativos de los campus de la Universidad de Sonora. El programa se puede conocer en la página www.aniversario.unison.mx

El Dr. Espejel, añadió que se entregarán estímulos económicos a 83 estudiantes de semestres avanzados y con promedio de excelencia, y quienes destaquen por involucrarse en actividades extracurriculares.

El premio Universidad de Sonora a la trayectoria estudiantil, que es un premio que otorga la universidad a los estudiantes más destacados; va haber un repertorio artístico cultural para que nos acompañen a recuperar esa tradición de esta serenata y una noche de gala operística donde va haber canto y zarzuela.

La Unison invita al Festival Internacional de Teatro Universitario

En el marco de los festejos del 83 aniversario de la máxima casa de estudios en Sonora, autoridades educativas invitan al Festival Internacional de Teatro Universitario, el cual será llevado a cabo del 6 al 11 de octubre en Hermosillo, Sonora, en el Foro Bellas Artes, Sala Alberto Estrella y en el Auditorio del Centro de las Artes.

Con instituciones invitadas como la UABC, UNAY, BUAP, UAN, Colombia, el Departamento de Bellas Artes organiza el Festival en su edición 17, el cual es organizado en honor a Arturo Merino y Luis Enrique García.

Historias Recomendadas:

con información de Fernanda Romero.

ABM