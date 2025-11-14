Vinculan a Proceso a Expolicía Estatal; Es Investigado por Varios Delitos en Sonora

La Fiscalía de Sonora confirmó la nueva vinculación a proceso de Luis Carlos “N”, exagente de la Policía Estatal, por agresiones contra familiares, además de que continúa siendo investigado por homicidio y presunto enriquecimiento ilícito.

La acusación más reciente deriva de hechos ocurridos en 2024, cuando el exoficial presuntamente causó lesiones graves a un familiar y a la esposa de éste, en un predio campestre al poniente de Hermosillo.

En ese lugar, las autoridades aseguraron armas, dinero en efectivo, vehículos y equipo táctico, elementos que también fortalecieron una investigación por homicidio ocurrido ese mismo año.

Un análisis patrimonial detectó una discrepancia mayor a 32 millones de pesos entre los ingresos del exagente y los bienes.

La FGR también investiga al expolicía por el aseguramiento de armas

Aunque inicialmente no pudo aplicarse prisión preventiva debido a un amparo, Luis Carlos “N” volvió a quedar bajo custodia tras un hecho vial el 2 de noviembre de este año, y desde el Cereso se ejecutó la orden de aprehensión por las agresiones contra sus familiares.

La Fiscalía del Estado añadió que parte del caso fue turnado a la Fiscalía General de la República por el aseguramiento de armas, mientras que continúa recabando pruebas para esclarecer cada una de las carpetas de investigación relacionadas con el exoficial.

