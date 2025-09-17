Vinculan a Proceso a Federico "N" por el Homicidio de un Hombre en Ejido El Zapote, en Álamos

Federico “N”, de 27 años, señalado como probable responsable del delito de homicidio calificado en perjuicio de Eduardo, también de 27 años; fue detenido por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.

Noticia Relacionada: Vinculan a Proceso a Empleados de Centro de Adicciones por la Muerte de un Hombre en Hermosillo

Información de la Fiscalía General de Justicia señala que se realizó un operativo conjunto entre AMIC, Sedena, Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal de Álamos, para cumplimentar una orden de aprehensión girada por un juez por el delito de homicidio calificado con traición, ventaja y brutal ferocidad.

Dicho operativo se realizó a las 10:30 de la noche del 13 de septiembre, en la carretera estatal número 13, a la altura del kilómetro 14 del tramo Álamos-Navojoa, donde fue detenido.

Federico "N" le disparó en al menos 8 ocasiones con un rifle

Esto luego de que presuntamente entre las 03:00 y 04:00 de la madrugada del 07 de septiembre pasado, en el ejido Zapote, del municipio de Álamos, Federico “N” estaba junto a la víctima en el interior de un pick up blanco, del cual descendió del asiento del conductor y tomó un rifle que estaba recargado en el asiento, para dispararle en varias ocasiones y recibiendo el afectado ocho balazos que lo privaron de la vida.

El juez determinó que había las suficientes evidencias en la carpeta de investigación, para vincularlo a proceso, con un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias, además de la medida cautelar de prisión preventiva.

Historias Recomendadas:

con información de Roberto Bahena.

ABM