Construcción de Viviendas del Bienestar Será Dividida en Dos Complejos de Hermosillo

La construcción de las mil 500 viviendas correspondientes al predio CADAM será dividida en dos nuevos complejos habitacionales en Hermosillo, apuntó el titular de la Secretaría de Bienestar del gobierno del Estado, Fernando Rojo de la Vega.

Puntualizo que dicho proyecto se realizará en dos predios, uno ubicado al norte y otro al sur de la ciudad, los cuales ya fueron aprobados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, y serán anunciados por el gobernador en los próximos días.

El predio que específicamente están considerando como un remplazo para el proyecto que no se realizó en su momento ya se cuenta con predio, ya se está trabajando en el proyecto y el gobernador lo anunciará antes de finalizar el año; estamos trabajando en ambos lados (de la ciudad), pero probablemente se anuncia primeramente el del sur.

Esperan otros proyectos de vivienda

Rojo de la Vega dijo que a la par del proyecto CADAM, el próximo año continúan en trámite otros proyectos de vivienda para el estado.

Nos hemos enfocado en la parte sur del municipio y también del estado porque ha habido proyectos en distintos municipios y esperamos que el próximo año vamos a enfocarnos en lo que es el norte.

Historia relacionada: Cancelan Construcción de Viviendas del Bienestar al Poniente de Hermosillo

El 18 de agosto pasado se dio en Hermosillo el inicio del programa Vivienda para el Bienestar en el predio conocido como CADAM, en las inmediaciones del estadio de beisbol Fernando Valenzuela, del C5i y el Poder Judicial de la Federación, pero residentes de complejos habitacionales aledaños se manifestaron en contra argumentando que no estaba garantizada la viabilidad del proyecto con servicios e infraestructura básica suficiente, ante lo cual se anunció su cancelación en el lugar.

Reportero: Ángel Lozano N+

