Difieren Audiencia de Hernán ‘N’, Exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco

El juez de control del estado de Tabasco, Ramón Brown, difirió la audiencia programada para hoy, 1 de junio de 2026, como parte del proceso penal que se le sigue a Hernán ‘N’, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, presuntamente vinculado con el grupo delictivo La Barredora, y quien está acusado de los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro.

Este lunes, en las instalaciones de la Sala del Sistema Penal Acusatorio en Segunda Instancia, en Villahermosa, Tabasco, se realizó la audiencia en la que Hernán ‘N’ se conectó por videoconferencia desde el Penal Federal del Altiplano, en Estado de México.

Por primera vez, desde que fue deportado de Panamá, en septiembre de 2024, se pudo observar a Hernán ‘N’, con el uniforme color beige de la prisión federal, sentado detrás de una rejilla de prácticas, sin barba ni bigote y con el pelo cano.

¿Cuándo será la siguiente audiencia de Hernán 'N'?

Al inicio de la audiencia, el abogado de Hernán 'N' le informó al juez que el Ministerio Público le había entregado, minutos antes, 12 tomos que forman parte de la carpeta de investigación.

Ante ello, la defensa del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco solicitó que la audiencia se difiriera y pidió 30 días para que pudiera analizar los 12 tomos.

El Ministerio Público aceptó que, para no violentar los derechos del acusado, estaba de acuerdo, pero solicitó que fuera en un plazo no mayor de 10 días.

El juez Ramón Brown resolvió que la audiencia se realice el próximo 15 de junio de 2026.

Con el desarrollo de esta audiencia, se pasará a la etapa de apertura al juicio oral, donde se determinará si Hernán ‘N’ es considerado culpable o inocente de los delitos que se le imputan.

En caso de que sea encontrado culpable, se dictará también la sentencia correspondiente por los delitos de extorsión, asociación delictuosa y secuestro.

Con información de Mario Torres, N+.