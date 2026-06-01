Difieren Audiencia de Hernán ‘N’, Exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco

Aquí los detalles sobre la nueva fecha en que se realizará la siguiente audiencia de Hernán 'N', exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, vinculado con el grupo delictivo 'La Barredora'

Legada de Hernán ‘N’ a México, tras ser expulsado de ParaguayFoto: Cuartoscuro | Archivo

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El proceso judicial contra Hernán 'N' se aplaza. La defensa necesita tiempo para revisar 12 tomos de pruebas.

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