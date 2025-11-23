Tres Menores y Mujer Embarazada Lesionados en Volcadura Rumbo a Playa Bagdad

La tarde de este domingo 23 de noviembre de 2025 se ha registrado un accidente vehicular sobre la carretera que comunica Matamoros con la Playa Bagdad. Se informa que derivado de este hecho, al menos cinco personas han resultado lesionados.

Primeros reportes indican que tres menores de edad se encuentran lesionados, así como una mujer embarazada sin detallar los meses de gestación.

Información en proceso.

