FGR Destruye 22 Camionetas Tipo "Monstruo" Decomisadas en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Tamaulipas, llevó a cabo la destrucción de 22 vehículos con blindaje artesanal, conocidos como “monstruos”, como parte del Programa Destino de Bienes y Objetos del Delito.

Las unidades estaban vinculadas con 19 expedientes y fueron aseguradas en diferentes operativos dentro del estado, resultado de la coordinación entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Estatal. De acuerdo con las autoridades, estos vehículos presuntamente eran utilizados por integrantes de grupos delictivos que operan en la región.

Ministerio Público Estuvo Presente Durante Destrucción de Vehículos en Tamaulipas

Durante el acto de destrucción estuvieron presentes representantes del Ministerio Público Federal, quienes supervisaron la identificación y diligencias correspondientes, además de peritos oficiales y personal del Órgano Interno de Control de la FGR, con el fin de garantizar que el procedimiento se realizara conforme a la normativa aplicable.

