Embarcación se Hunde en Playa Miramar Reportan Una Persona Muerta y Otra Desaparecida

La Vocería de Seguridad Pública en Tamaulipas informó que esta mañana las autoridades atendieron el reporte relacionado con el fallo del motor de una embarcación privada que ingresaba a las escolleras de Playa Miramar, en Ciudad Madero.

Por esta falla, la embarcación perdió estabilidad y se hundió en la zona y se confirmó que a bordo viajaban cinco personas.

Luego de las labores de búsqueda y auxilio inicial, se logró rescatar con vida a tres de ellas, mientras que una más fue localizada sin signos vitales. Una quinta persona continúa en calidad de desaparecida.

Elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con cuerpos de emergencia municipales y estatales, mantienen un operativo de búsqueda para localizar a la persona. Asimismo, se encuentran realizando las acciones correspondientes para garantizar la seguridad en la zona.

