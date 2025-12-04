Buscan a Julio César Torres Originario de Río Bravo y Desaparecido en Central de Autobuses
Familiares siguen en la búsqueda de Julio César Torres, un joven originario de Río Bravo y que desapareció desde el 12 de agosto en la central de autobuses.
Julio César Torres Campos, un joven de 26 años de edad, originario del municipio de Río Bravo, fue visto por última vez el pasado 12 de agosto arribar a la central de autobuses de Matamoros.
La denuncia formal o interpuesta de la Fiscalía de Tamaulipas por sus familiares, quienes han hecho un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar en su localización, ya que padece de esquizofrenia.
Realizarán Marcha Pacífica en Matamoros
De acuerdo con la información que su hermana ha difundido en redes sociales, realizarán una marcha pacífica de búsqueda el próximo lunes 8 de diciembre en una ruta que iniciará en el puente internacional Los Tomates y terminará en la central de autobuses de Matamoros.
¿Qué Hacer si Localizas a una Persona Reportada como Desaparecida en Tamaulipas?
Si identificas o encuentras a una persona que coincide con un reporte de desaparición, sigue estas acciones de forma inmediata y segura:
Llama al 9-1-1 es la vía más rápida para reportar una localización.
Proporciona:
- Lugar exacto donde viste o encontraste a la persona
- Hora aproximada
- Descripción física y vestimenta
- Si parece herida, desorientada o en riesgo
El 911 canaliza la información a la Comisión de Búsqueda de Personas de Tamaulipas, Guardia Estatal y Fiscalía.
Contacta directamente a la Comisión Estatal de Búsqueda: La Comisión cuenta con protocolos para acudir de manera segura y confirmar identidad.
📞 Número oficial: (834) 110 4512 y (834) 688 5075
Notifica a la Fiscalía de Personas Desaparecidas
Especialmente si la persona está:
- Desorientada
- Herida
- En riesgo
- Acompañada de alguien sospechoso
La Fiscalía coordina la identificación y enlace con familiares.
