Campamentos de Tamaulipas Resguardan Mas de 220 Mil Huevos de Tortuga Lora

El vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Eduardo Rocha Orozco, indicó que van más de 220 mil huevos de tortuga lora resguardados en los 6 campamentos del estado, los cuales son: Altamira, Madero, Soto La Marina, Tepehuajes, Mezquital y Bagdad.

El funcionario dijo que afortunadamente se ha contado con el apoyo de los pescadores para cuidar dicha especie, ya que están respetando la temporada de pesca con redes. Rocha Orozco señaló que en el presente mes de mayo se van a llevar a cabo las primeras liberaciones de tortugas lora en Tamaulipas.

Registran Más de 220 Mil Huevos Resguardados por Anidación de la Tortuga Lora en Tamaulipas

¿Por Qué es Importante la Conservación de la Tortuga Lora?

La Tortuga lora es considerada la especie de tortuga marina más pequeña del mundo y también una de las más amenazadas. Su principal zona de anidación se encuentra en las costas del Golfo de México, especialmente en playas de Tamaulipas, donde cada año llegan para depositar sus huevos.

Se caracteriza por realizar arribazones masivas, fenómeno en el que decenas o cientos de tortugas salen del mar al mismo tiempo para anidar en la playa. En Tamaulipas, sitios como Playa Bagdad, Tepehuajes, Soto La Marina, Altamira y Miramar son fundamentales para su reproducción.

Actualmente, los huevos son recolectados y trasladados a corrales de incubación protegidos para aumentar las posibilidades de supervivencia de las crías. Posteriormente, las tortugas son liberadas en el mar como parte de los esfuerzos de conservación.

Historias Recomendadas: