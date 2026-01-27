Detienen a Dos Sujetos por Presunta Extorsión a Conductor de Taxi de Plataforma en Reynosa
Dos hombres fueron detenidos en el centro de Reynosa tras ser acusados de extorsionar a un conductor de la plataforma.
Los hechos ocurrieron en la Plaza Niños Héroes, donde el chofer solicitó apoyo tras denunciar que ambos sujetos le exigían el pago de una cuota semanal para poder trabajar. Elementos de la Guardia Estatal acudieron al lugar y, tras entrevistarse con la víctima, realizaron la detención de los señalados.
Identifican a Presuntos Extorsionadores en Reynosa
Los detenidos fueron identificados como Guillermo “N” y José Israel “N”, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para continuar con las investigaciones y determinar su situación legal.
Detienen a dos por presunto delito de extorsión
Elementos de la Guardia Estatal atendieron reporte emitido por el C5 relacionado con un presunto caso de extorsión, en la Plaza Niños Héroes, Zona Centro de Reynosa.
Autoridades exhortaron a otras posibles víctimas a presentar su denuncia, en caso de haber sido afectadas por estas personas, con el fin de fortalecer la investigación.
