Detienen a Dos Sujetos por Presunta Extorsión a Conductor de Taxi de Plataforma en Reynosa

Dos hombres fueron detenidos en la zona centro de Reynosa, luego de ser señalados por un conductor de la plataforma como presuntos responsables de extorsión.

Los hechos ocurrieron en la Plaza Niños Héroes, donde el chofer solicitó apoyo tras denunciar que ambos sujetos le exigían el pago de una cuota semanal para poder trabajar. Elementos de la Guardia Estatal acudieron al lugar y, tras entrevistarse con la víctima, realizaron la detención de los señalados.

Detienen a Dos Sujetos por Presunta Extorsión en Reynosa. Foto: SSP Tamaulipas

Identifican a Presuntos Extorsionadores en Reynosa

Los detenidos fueron identificados como Guillermo “N” y José Israel “N”, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para continuar con las investigaciones y determinar su situación legal.

Autoridades exhortaron a otras posibles víctimas a presentar su denuncia, en caso de haber sido afectadas por estas personas, con el fin de fortalecer la investigación.

