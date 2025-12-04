¿Dónde Están los Refugios Temporales en Tamaulipas por Frente Frío 18? Prevén Evento del Norte

La Coordinación Estatal de Protección Civil en Tamaulipas emitió una alerta preventiva ante el ingreso del Frente Frío No. 18, el cual afectará al estado durante la tarde y noche de este jueves 4 de diciembre de 2025, provocando un marcado descenso en las temperaturas, lloviznas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora.

El fenómeno se generará por la interacción de una masa de aire frío con humedad tropical, incrementando la probabilidad de lluvias dispersas y un evento de “Norte” en gran parte de la entidad.

El titular de Protección Civil Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que se mantendrán habilitados los refugios temporales en municipios de la zona norte y centro, regiones donde se prevé el mayor descenso térmico durante la madrugada del viernes.

La prioridad de esta administración es salvaguardar la vida de las y los tamaulipecos. Por ello, hemos activado nuestra red de apoyo. Pedimos a la ciudadanía actuar con responsabilidad y solidaridad, evitar encender fogatas dentro de casa y reportar al 911 a cualquier persona vulnerable que requiera asistencia en los refugios, señaló González de la Fuente.

Protección Civil también exhortó a la población a proteger especialmente a adultos mayores, niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad. Para conocer la ubicación del refugio más cercano, la ciudadanía puede consultar las plataformas oficiales de Protección Civil Tamaulipas.

Pronóstico del Clima Viernes 5 de Diciembre de 2025 en Tamaulipas

Las temperaturas mínimas estimadas para el amanecer son:

Zona Norte y Llanos de San Fernando: 9° a 13°C

9° a 13°C Zona Centro: 11° a 15°C

11° a 15°C Zona Cañera: 13° a 17°C

13° a 17°C Zona Sur: 14° a 18°C

Además, se prevén ráfagas de viento entre 40 y 60 km/h, por lo que se recomienda asegurar objetos que puedan ser levantados por el viento. Las condiciones de lloviznas y lluvias ligeras persistirán con acumulados de 10 a 15 mm.

Protección Civil recordó que, ante cualquier situación de riesgo o emergencia, la población puede comunicarse al 9-1-1 para recibir asistencia inmediata.

