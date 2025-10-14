Se Registra Explosión de Vivienda en Nuevo Laredo por Presunta Acumulación de Gas

Autoridades de emergencia están atendiendo el reporte de un incendio en una casa habitación ubicada en la calle Fundadores con Rafael Barragán, en la colonia Infonavit, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

De acuerdo con los primeros informes, el siniestro se registró la mañana de este martes 14 de octubre de 2025 y habría sido originado por una posible acumulación de gas. Testigos señalaron haber escuchado una fuerte explosión en la zona, ubicada detrás del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas (COBAT).

Protección Civil y Bomberos Trabajan Para Controlar Incendio en Nuevo Laredo

Cuerpos de emergencia, entre ellos Protección Civil y Bomberos, acudieron de inmediato para controlar las llamas y verificar que no existan personas lesionadas.

Las autoridades han exhortado a la población a evitar la zona y permitir el paso de las unidades de emergencia, mientras se realizan las labores de inspección del área.

Información en Desarrollo.

