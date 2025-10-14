Cinco Años de Explosiones por Gas Natural en Tamaulipas: ¿Qué Incidentes Han Ocurrido?

En los últimos años, se han registrado varias explosiones en diferentes municipios de Tamaulipas relacionadas con gas natural.

En diciembre del 2019, una explosión ocurrió cuando empleados de una compañía de gas realizaban perforaciones en la colonia Unidad Obrera de Reynosa, durante las cuales golpearon una línea de gas natural, generándose una flama.

La situación obligó a la evacuación del sector y la presencia de personal de emergencias, la DEFENSA y Pemex. No se reportaron personas heridas.

Explota Tienda de Conveniencia en Matamoros; Esto Pasó

En enero del 2022, en Matamoros, una fuga de gas de una línea debajo de una tienda de conveniencia, provocó una explosión con un saldo de dos personas fallecidas. El negocio fue destruido y casas contiguas severamente dañadas.

De acuerdo con los peritajes, la explosión se originó por acumulamiento de gas natural.

Fuga de Gas Destruye Casa en Matamoros

En Matamoros, en junio del 2023, una explosión ocurrió en una casa ubicada en la colonia Moderna. La vivienda no utilizaba servicio de gas natural, pero se detectó una tubería cercana.

Así Fue la Explosión de una Vivienda en Nuevo Laredo que Dejó un Fallecido

Resultó severamente afectada la habitante de la vivienda, quien ha requerido varias cirugías y quemaduras en más del 50 por ciento del cuerpo. La empresa de gas natural, si bien lamentó lo ocurrido, rechazó responsabilidad.

Explosión en Ciudad Madero Deja Tres Personas Heridas

En octubre del 2024, en Ciudad Madero, tres personas resultaron heridas tras una explosión en la colonia Miramápolis. Los reportes indican una fuga de gas natural, la cual alcanzó un negocio de tacos, generándose la explosión.

Además, viviendas cercanas y vehículos tuvieron daños. Dos meses después falleció una de las víctimas. Una mujer de 25 años.

Evacúan Centro Nacional de Control del Gas Natural por Fuga

En mayo del 2025 ocurrió una fuga en las instalaciones del Centro Nacional de Control del Gas Natural, Cenagas, ubicadas en el kilómetro 19 de la carretera Reynosa-Monterrey. La situación generó la presencia de cuerpos de emergencia y autoridades locales, estatales y federales.

Se logró controlar la situación sin personas lesionadas.

